Симулятор баскетбола NBA 2K27 не достиг ожиданий издателя — из-за GTA 6

4 сентября состоялся релиз NBA 2K27 — новой части серии баскетбольных симуляторов от 2K Sports. За месяц проект разошёлся тиражом в 4 млн копий, однако этот результат оказался ниже ожиданий издательства Take-Two.

Как рассказал глава компании Штраус Зельник, новинка показала второй лучший старт в истории NBA 2K, однако не смогла достичь желаемой выручки издательства в $ 1,65 млрд. Топ-менеджер связывает ситуацию не только с крайне насыщенным игровым сентябрём, но и грядущим релизом GTA 6 от самих же Take-Two. По его мнению, экшен от Rockstar Games повлиял на всю индустрию — игроки по всему миру сделали ставку именно на неё, отказавшись от покупки многих других игр этой осени.

Зельник также отметил, что грядущий релиз GTA 6 негативно повлиял и на спортивные симуляторы конкурентов. Возможно, он имеет в виду американский футбол EA Sports College Football 27, который запустился ниже ожиданий Electronic Arts.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series.