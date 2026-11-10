Инсайдеры показали дизайн iPhone Air 2 и iPhone 18

WeiboКитайские инсайдеры опубликовали макеты iPhone Air 2 и iPhone 18 — следующих смартфонов компании Apple. Примерные фотографии будущих гаджетов опубликовали в социальной сети Weibo.

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Так, самые большие изменения претерпел ультратонкий Air 2 — модель получит широкоугольный объектив, которого не было в первом поколении смартфона. Apple также оснастит новинку батареей объёмом 3500 мАч (вместо 3149 мАч) и при этом уменьшит толщину тонкого корпуса до 5,2 мм (вместо 5,64 мм). Что касается базового iPhone 18, то модель будет очень похожа на прошлогодний iPhone 17 с более мощным процессором.

Презентация и релиз iPhone 18 и iPhone Air 2 состоятся весной 2027 года. Ожидается, что теперь Apple будет выпускать обе модели в первой половине года, а флагманские Pro и Duo — осенью.