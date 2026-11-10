15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдеры показали дизайн iPhone Air 2 и iPhone 18

Инсайдеры показали дизайн iPhone Air 2 и iPhone 18
Комментарии

WeiboКитайские инсайдеры опубликовали макеты iPhone Air 2 и iPhone 18 — следующих смартфонов компании Apple. Примерные фотографии будущих гаджетов опубликовали в социальной сети Weibo.

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Так, самые большие изменения претерпел ультратонкий Air 2 — модель получит широкоугольный объектив, которого не было в первом поколении смартфона. Apple также оснастит новинку батареей объёмом 3500 мАч (вместо 3149 мАч) и при этом уменьшит толщину тонкого корпуса до 5,2 мм (вместо 5,64 мм). Что касается базового iPhone 18, то модель будет очень похожа на прошлогодний iPhone 17 с более мощным процессором.

Презентация и релиз iPhone 18 и iPhone Air 2 состоятся весной 2027 года. Ожидается, что теперь Apple будет выпускать обе модели в первой половине года, а флагманские Pro и Duo — осенью.

Материалы по теме
Первые обзоры iPhone Duo. Компромисс за 250 тыс. рублей и самый интересный продукт Apple
Первые обзоры iPhone Duo. Компромисс за 250 тыс. рублей и самый интересный продукт Apple