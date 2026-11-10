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Apple нашла причину массового брака в экранах iPhone Duo — дело в деталях для шарнира

Apple нашла причину массового брака в экранах iPhone Duo — дело в деталях для шарнира
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Компания Apple смогла определить, почему дисплей Apple Duo в некоторых случаях начинал ломаться и вызывать графические артефакты. Причина оказалась в некачественных компонентах для шарнира, который складывает смартфон пополам.

По словам китайского инсайдера Kang, материалы с дефектом поставлял один из двух поставщиков Apple. Теперь компания может отозвать все устройства по серийному номеру — но пока предпочитает решать вопрос индивидуально и менять Apple Duo на новые в сервисных центрах по запросу покупателей.

Выход iPhone Duo состоялся 23 октября. Первой складной смартфон Apple поступил в продажу по цене в $ 1999 — сейчас это один из самых дорогих массовых гаджетов на рынке электроники.

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