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Настоящий автомобиль из GTA 6 выставили на продажу — за него просят 110 млн рублей

Настоящий автомобиль из GTA 6 выставили на продажу — за него просят 110 млн рублей
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Британская компания Selfridges, которая производит мерч по GTA, представила необычный и очень дорогой лот — реальный автомобиль Grotti Cheetah, копирующий суперкар из предстоящей игры GTA 6.

Машина создана на основе спорткара Ferrari Testarossa, который выпускался в 1980-х и 1990-х, а также может быть знаком по фильму «Полиция Майами: Отдел нравов». Цена автомобиля составляет 1 млн фунтов стерлингов, или более 110 млн рублей.

Фото: Rockstar

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Предзагрузка игры уже началась в некоторых регионах, в том числе в Турции и Индии — предварительный размер игры составляет 209,9 ГБ.

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