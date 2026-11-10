Вышел трейлер аниме-фильма «Призрак: Предел ночи» от авторов «Фрирен» и «Ванпанчмена»

Японская студия Madhouse представила трейлер полнометражного аниме-фильма «Призрак: Предел ночи». Премьера проекта намечена на 11 февраля 2027 года.

История рассказывает о том, где у каждого человека есть место, но нет предназначения. 15-летняя Никэ получает высший статус раньше всех, но чувствует себя одинокой, пока не встречает Масу — человека, который потерял всё и продолжает жить с призраком в груди.

Студия Madhouse известна по таким культовым сериалам, как «Ванпанчмен», «Тетрадь смерти», «Провожающая в последний путь Фрирен» и «Охотник Х Охотник». Новый фильм станет оригинальным проектом — он не основан на какой-то франшизе или манге.