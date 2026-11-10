Игроки в Phasmophobia собрали $ 200 тыс. на благотворительность в сфере кардиологии

В рамках онлайн-ивента Phasmophobia Ghost Hunts игрокам удалось собрать $ 200 тыс. за неделю, побив рекорд прошлого года (тогда удалось собрать вдвое меньше для организации Heart Association). Все собранные деньги отправятся в американскую ассоциацию кардиологии.

Разработчики поддержали ивент с помощью внутриигровых предметов, доступных для всех игроков. Их можно будет найти в игре: до 15 ноября достаточно будет войти в Phasmophobia, чтобы получить анимированное удостоверение адвоката и бейдж.

Также на Twitch появится особый анимированный значок с блестящими красными кровяными тельцами и сердечком.