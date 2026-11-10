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Вышел новый трейлер седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо»

Вышел новый трейлер седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо»
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Создатели популярного аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо» представили специальный трейлер, посвящённый «Гонке Стального Шара» — седьмой части истории, в которой Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Ролик показывает физические воплощения энергии героев.

Проект выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Всего в первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — первый вышел ещё 19 марта, остальные серии выходят с конца сентября (каждую неделю по пятницам), а финал состоится 4 декабря.

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