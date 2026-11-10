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«Это убьёт PvP»: игроки за Альянс в WoW: Forever жалуются на превосходство Орды

«Это убьёт PvP»: игроки за Альянс в WoW: Forever жалуются на превосходство Орды
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Фанаты World of Warcraft: Forever массово жалуются на проблемы с балансом фракций в игре, из-за которых не могут выполнять задания и участвовать в активностях на PvP-серверах.

Все жалобы поступают от игроков, выбравших фракцию Альянс. Как выяснилось, Орду выбирают примерно на 50% чаще — из-за этого одна из фракций имеет большой численный перевес. Геймеры отмечают, что «Альянс не может играть из-за постоянных нападений Орды», а «дисбаланс между фракциями убьёт PvP-сервер».

Что особенно важно, текущий дисбаланс мотивирует защитников Альянса сменить фракцию, чтобы пройти весь контент и получить удовольствие. Таким образом, если ничего не изменится, Орда будет разрастаться всё сильнее и от идеи противостояния двух сторон ничего не останется.

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