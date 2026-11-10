15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

GTA 6 будет работать в 30 FPS на PS5 и Xbox Series — новый трейлер

GTA 6 будет работать в 30 FPS на PS5 и Xbox Series — новый трейлер
Комментарии

Компания Rockstar Games опубликовала новый трейлер GTA 6. В нём разработчики отпраздновали старт предзагрузки, которая уже доступна на PS5 и Xbox Series. Владельцы игры могут загрузить 210 ГБ новинки.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Вместе с роликом в Rockstar также поделились техническими деталями новинки. Как и предполагали эксперты, GTA 6 будет работать при 30 кадрах в секунду на всех консолях. При этом более мощная PS5 Pro получит поддержку апскейлера PSSR с более чёткой картинкой и рейтрейсинговые тени. Это одна из немногих игр поколения, которая не получит режим Производительности с 60 FPS.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
До выхода GTA 6 осталось 9 дней: что нужно знать до релиза боевика. LIVE
Live
До выхода GTA 6 осталось 9 дней: что нужно знать до релиза боевика. LIVE