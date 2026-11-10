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Новый трейлер комедии «Дебют» с Джулианной Мур — в России фильм выйдет 24 декабря

Новый трейлер комедии «Дебют» с Джулианной Мур — в России фильм выйдет 24 декабря
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Студия A24 представила новый трейлер комедийного фильма «Дебют». Новая работа Джесси Айзенберга выйдет в мировых кинотеатрах осенью, а до России официально доберётся 24 декабря.

История «Дебюта» расскажет, как застенчивая женщина неожиданно становится частью постановки в местном театре и постепенно теряет себя, всё больше и больше превращаясь в своего персонажа.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат A24.

Главные роли в картине сыграли Джулианна Мур («Одинокий мужчина») и Пол Джаматти («Оставленные»). Режиссёром и автором песен выступил Джесси Айзенберг, номинант на «Оскар» за «Настоящую боль» и звезда «Социальной сети».

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