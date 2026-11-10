Вышла бесплатная демоверсия российского шутера «Квантовый контроль: Нулевой рубеж»

Российская студия «ГетДевелопмент» представила демоверсию игры «Квантовый контроль: Нулевой рубеж». Опробовать проект можно бесплатно в VK Play или официальном сайте, релиз в Steam состоится позже.

Игра представляет собой сюжетный шутер в научно-фантастическом сеттинге. История построена вокруг противостояния двух реальностей, связанных на квантовом уровне: вторжение захватчиков из параллельной реальности приводит к появлению аномальных зон и перерастает в полноценный конфликт.

Геймерам предстоит примерить на себя роль бойца специального подразделения в аномальной зоне, где герою предстоит осваивать квантовые способности, исследовать мир и сражаться с захватчиками.