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Новый трейлер фильма «Чернила» про газету The Sun от режиссёра «28 лет спустя»

Новый трейлер фильма «Чернила» про газету The Sun от режиссёра «28 лет спустя»
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В Сети появился новый трейлер предстоящего фильма «Чернила» про известную газету The Sun. Лента выйдет в российских кинотеатрах 10 декабря.

Фильм расскажет о событиях 1969 года, когда медиамагнат Руперт Мёрдок приобрёл газету The Sun и сделал её одним из самых популярных изданий в мире с помощью журналиста Ларри Лэмба. Но чем выше взлетают продажи, тем быстрее каждый из них становится заложником собственной игры без правил.

Главные роли в ленте исполнили Джек О’Коннелл («Грешники»), Клэр Фой («Дыши ради нас») и Гай Пирс («Король говорит!»). Режиссёром выступил Дэнни Бойл — автор серии хорроров «28 лет спустя».

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