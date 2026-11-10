Первые кадры «Эпохи невинности» от Netflix — сериал по роману Эдит Уортон выйдет в феврале

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры предстоящего сериала «Эпохи невинности». Сам проект можно будет посмотреть на Netflix с 18 февраля 2027 года .

Сериал станет новой экранизацией известного романа Эдит Уортон, который в 1921 году удостоился Пулитцеровской премии. Книга рассказывает о любовном треугольнике в высшем обществе Нью-Йорка времён 1870-х. Ранее на большой экран «Эпоху невинности» переносит Мартин Скорсезе — фильм вышел более 30 лет назад.

Главные роли в сериале исполнили Кристин Фросет, Бен Рэдклифф и Камила Морроун. Шоураннером «Эпохи невинности» стала Эмма Фрост («Белая королева»).

Кадры сериала «Эпохи невинности» от Netflix