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Бесплатные игры PS Plus в ноябре 2026 — Death Stranding 2, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall и другие

В ноябре в PS Plus добавят Death Stranding 2, Like a Dragon: Pirate и другие игры
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Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 18 ноября абонентам продвинутого сервиса стали доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ ещё к двум проектам.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен-приключение Death Stranding 2 Хидео Кодзимы, экшен Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii по серии Yakuza и сетевой шутер Hell Let Loose.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года

  • Death Stranding 2
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • Atomfall
  • Dragon Quest III HD-2D Remake
  • Trepang2
  • MotoGP 26
  • Hell Let Loose — с 12 ноября
  • Cricket 26

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года

  • Soul Reaver 2
  • Freedom Wars Remastered
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