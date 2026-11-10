В ноябре в PS Plus добавят Death Stranding 2, Like a Dragon: Pirate и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 18 ноября абонентам продвинутого сервиса стали доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ ещё к двум проектам.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен-приключение Death Stranding 2 Хидео Кодзимы, экшен Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii по серии Yakuza и сетевой шутер Hell Let Loose.
Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года
- Death Stranding 2
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Atomfall
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Trepang2
- MotoGP 26
- Hell Let Loose — с 12 ноября
- Cricket 26
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года
- Soul Reaver 2
- Freedom Wars Remastered