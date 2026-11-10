Российский фильм «Коммерсант» выиграл две награды на фестивале в Калифорнии

Российская драма «Коммерсант» с Александром Петровым получила награды на международном кинофестивале Coronado Island Film Festival в Калифорнии, США.

Лента была отмечена в номинациях «Лучший игровой фильм» и «Лучший международный фильм». Напомним, в прокате картина собрала более 500 млн рублей.

«Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.

Помимо Петрова, в фильме сыграли Елизавета Базыкина («Комбинация»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Фёдор Кравчук и Никита Кравчук — одни из постановщиков сериала «Френдзона».