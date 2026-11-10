15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский фильм «Коммерсант» выиграл две награды на фестивале в Калифорнии

Российский фильм «Коммерсант» выиграл две награды на фестивале в Калифорнии
Комментарии

Российская драма «Коммерсант» с Александром Петровым получила награды на международном кинофестивале Coronado Island Film Festival в Калифорнии, США.

Лента была отмечена в номинациях «Лучший игровой фильм» и «Лучший международный фильм». Напомним, в прокате картина собрала более 500 млн рублей.

«Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.

Помимо Петрова, в фильме сыграли Елизавета Базыкина («Комбинация»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Фёдор Кравчук и Никита Кравчук — одни из постановщиков сериала «Френдзона».

Материалы по теме
Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?
Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?