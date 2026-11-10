GTA 6 поставила рекорд по предзаказам на PlayStation и Xbox

Компания Sony объявила о большом достижении GTA 6 — новый проект Rockstar Games установил рекорд по числу предзаказов в магазине PlayStation Store. Точными цифрами в корпорации не поделились, отметив лишь беспрецедентный интерес геймеров к шестой части культовой серии.

Чуть позже схожую новость сообщили Xbox, прямые конкуренты Sony. В компании также не привели никаких цифр, отметив, что в новинку также можно будет сыграть с помощью облачного сервиса Xbox Cloud Gaming на Xbox Series и Xbox One.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Проект будет работать в 30 FPS на консолях текущего поколения.