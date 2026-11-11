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Sony закрыла Fairgames — шутер в духе Payday от продюсера Assassin's Creed

Sony закрыла Fairgames — шутер в духе Payday от продюсера Assassin's Creed
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Компания Sony отменила ещё одну видеоигру — сетевой шутер Fairgames. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо в студиях PlayStation.

Закрытие Fairgames произошло спустя три года после анонса — презентация прошла в 2023 году. Причиной решения стали смешанные отзывы после закрытых бета-тестирований. При этом разработчиков из студии Haven увольнять не станут: отныне они будут помогать с поддержкой других игр PlayStation.

Fairgames — сетевой шутер в духе Payday, где игрокам нужно проникать в особо охраняемые объекты, красть груз и успеть эвакуироваться до того, как товар перехватят другие игроки. Разработкой проекта занималась студия Haven, которую за годы производства покинули продюсер Джейд Реймонд (Assassin's Creed) и геймдиректор Даниэль Драпо (Gotham Knights).

Ранее Sony также отменила как минимум несколько сервисных проектов, включая скандальный шутер Concord. Кроме того, компания перезапустила разработку Horizon Hunters Gathering по вселенной Horizon — также из-за смешанных отзывов после закрытых тестов.

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