Милли Бобби Браун сыграет в ромкоме Netflix «Возврату не подлежит»

Звезда «Очень странных дел» и «Энолы Холмс» Милли Бобби Браун сыграет в ромкоме Netflix. Лента получила название «Возврату не подлежит».

С номинированным на премию «Эмми» Полом Бриганти на посту режиссёра ленты, она преподносится как романтическая комедия, в центре которой Нейт и Дэни, бывшая пара, которая всё ещё ищут место для своей свадьбы, несмотря на расставание. Это приводит к тому, что они назло едут в Мексику, где пытаются свести друг друга с новыми вторыми половинками.

Фильм снят по сценарию Дэвида Бернстайна. Браун и Джейк Бонджови будут продюсировать фильм для PCMA, а также Эндрю Светт и Аарон Райдер для Embrace Entertainment.

Даты выхода пока нет.