15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ромком «Вам письмо» получит ремейк

Ромком «Вам письмо» получит ремейк
Комментарии

Романтическая комедия «Вам письмо» получит ремейк. Над переосмыслением ленты работает Warner Bros. В классической версии ленты сыграли Том Хэнкс и Мег Райан.

Подробности держатся в секрете. Режиссёром выступит Джейсон Орли, постановщик картин «Я хочу, чтобы ты вернулась» и «Трудный возраст», работает над новым сценарием по мотивам сценария Деборы Каплан и Гарри Элфонта.

В оригинальной ленте Райан и Хэнкс сыграли независимую владелицу детского книжного магазина и корпоративного книжного магната, который угрожает её бизнесу. Они становятся друзьями по переписке и влюбляются друг в друга, забывая о конфликте.

Материалы по теме
«Декстер: Воскрешение» вернулся — и сразу интригует. Обзор старта второго сезона
«Декстер: Воскрешение» вернулся — и сразу интригует. Обзор старта второго сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android