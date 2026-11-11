Ромком «Вам письмо» получит ремейк

Романтическая комедия «Вам письмо» получит ремейк. Над переосмыслением ленты работает Warner Bros. В классической версии ленты сыграли Том Хэнкс и Мег Райан.

Подробности держатся в секрете. Режиссёром выступит Джейсон Орли, постановщик картин «Я хочу, чтобы ты вернулась» и «Трудный возраст», работает над новым сценарием по мотивам сценария Деборы Каплан и Гарри Элфонта.

В оригинальной ленте Райан и Хэнкс сыграли независимую владелицу детского книжного магазина и корпоративного книжного магната, который угрожает её бизнесу. Они становятся друзьями по переписке и влюбляются друг в друга, забывая о конфликте.