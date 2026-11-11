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FURIA обыграла Legacy и вышла в плей-офф BLAST Rivals 2026 S2 по CS 2

FURIA обыграла Legacy и вышла в плей-офф BLAST Rivals 2026 S2 по CS 2
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FURIA успешно стартовала на турнире BLAST Rivals 2026 Season 2 по Counter-Strike 2 в Гонконге. В рамках первого раунда «пантеры» уверенно переиграли соотечественников из Legacy со счётом 2:0 — 13:10 на Inferno и 13:7 на Mirage.

Главным героем бразильского дерби стал рифлер Кайке KSCERATO Керато, завершивший серию с 35 фрагами при выдающемся рейтинге 1.67. Капитан Габриэль FalleN Толедо закончил встречу с рейтингом 1.17. В составе Legacy лучшую статистику показал аргентинский снайпер Сантино try Ригал (рейтинг 1.18), тогда как экс-капитан FURIA Андрей arT Пиовезан провалил матч, закончив его с показателем 9-36 и рейтингом 0.40.

Победа гарантировала FURIA выход в плей-офф чемпионата. В следующем матче команда FalleN поборется за прямой посев в полуфинал с победителем пары Team Falcons — Team Vitality. Legacy опустилась в нижнюю сетку турнира, где сыграет матч на вылет.

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