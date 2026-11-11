«Кошмар на улице Вязов» от Warner Bros. отменили — СМИ

Споры о том, кто вернёт Фредди Крюгера на экраны, окончены. Издание Dread Central сообщает, что конкурирующий проект Warner Bros. «Кошмар на улице Вязов», в котором Ли Кронин должен был выступить сценаристом и режиссёром, закрыт.

Теперь Paramount Primal — единственная компания, которая занимается работой над новой лентой по франшизе. По какой причине картину отменили, неизвестно.

Ранее было известно, что Warner Bros. и Paramount одновременно работали над отдельными версиями франшизы. Ким Мастерс в своей статье для Puck рассказала об интересе Warner Bros. к режиссёру «Мумии», а также о планах опередить Paramount в производстве фильма.