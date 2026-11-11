Завершился сериал «Квест Вижна» — вышла последняя серия

Сегодня на Disney+ вышла восьмая и последняя серия шоу «Квест Вижна». На этом первый сезон подошёл к концу, проект пока не продлили.

Новый проект киновселенной Marvel выступает прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». На протяжении серий главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. В проекте также появился Альтрон — злодей из фильма «Мстители: Эра Альтрона», которого многие фанаты знают по большой арке из комиксов.

Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»). Сценаристом и режиссёром выступил Терри Маталас («12 обезьян»).