Флоренс Пью объяснила, что среди новых «Мстителей» и «Дюны 3» стоит смотреть сначала

Флоренс Пью, которая снялась и в фильме «Мстители: Судный день» и в ленте «Дюна 3», выразила свою точку зрения на вопрос, какую ленту нужно смотреть в первую очередь.

По мнению актрисы, начать стоит с триквела блокбастера Дени Вильнёва.

Посмотрите сначала «Дюну», поешьте, переварите фильм, может, возьмите вечер выходных, чтобы обсудить его. На следующий день посмотрите «Мстители: Судный день».

Обе ленты выходят в один день — 18 декабря. Ожидается, что картины соберут огромную кассу, а фанаты двух франшиз ведут споры по поводу того, какая лента соберёт больше денег за время проката, а какая — меньше.