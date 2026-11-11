Team Vitality победила Team Falcons и вышла в плей-офф BLAST Rivals 2026 S2 по CS 2

Team Vitality разгромила Team Falcons в рамках группового этапа турнира BLAST Rivals 2026 Season 2 по Counter-Strike 2 в Гонконге. Матч завершился победой французского клуба со счётом 2:0 — 13:10 на Anubis и 13:10 на Dust2.

Главным героем противостояния стал эстонский люркер Робин ropz Коль, закончивший серию с 40 фрагами при рейтинге 1.46. Французский снайпер Матье ZywOo Эрбо завершил встречу со статистикой 36-27 и рейтингом 1.24. В составе Falcons лучшую игру показал российский снайпер Илья m0NESY Осипов (37 убийств при рейтинге 1.27).

Победа гарантировала Team Vitality выход в стадию плей-офф. В следующем матче за прямой посев в полуфинал турнира состав Дэна apEX Мадесклера встретится с бразильской FURIA. Team Falcons опустилась в нижнюю сетку группы, где в матче на вылет сыграет против Legacy.