Компания Electronic Arts выпустила обращение к игрокам, связанное с предстоящем выходом GTA 6. Соответствующий пост корпорация опубликовала на странице спортивного симулятора Madden NFL 27 в соцсети Х.

Разработчики написали, что 210 гигабайт не должны встать между геймерами и их лигами в игре про американский футбол. Таким образом, авторы попросили не удалять Madden NFL 27, чтобы освободить пространство на консолях ради GTA 6. При этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что в самом симуляторе после запуска появляется сообщение «Не удаляй» и намёк на крупное обновление, которое получит игра за два дня до выхода хита от Rockstar Games.

Фото: Zirksee/EA

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября. Боевик выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, а в будущем он появится и на ПК. Предзагрузка проекта уже стартовала — игра весит 210 гигабайт.