Студия Nickelodeon Animation представила первые кадры нового мультсериала «Гарфилд». Анимационное шоу про знаменитого кота выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в декабре — более точную дату премьеры авторы назовут позже.

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Проект расскажет о новых приключениях Гарфилда, который переезжает в большой город вместе со своим хозяином Джоном. Несмотря на новое место проживания, рыжий кот не станет изменять своим привычкам: он продолжит издеваться над людьми и сохранит любовь к лазанье.

Первые комиксы про Гарфилда вышли ещё в 1978 году. Со временем персонаж стал популярен по всему миру, в особенности благодаря мультсериалу 1988 года. С тех пор рыжий кот появлялся во многих медиа, включая видеоигры и полнометражные фильмы.