Расписание выхода шестого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
16 ноября стартует шестой сезон сериала «Полярный». Продолжение расскажет про то, как парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость — туристический поток растёт, а жизнь героев идёт своим чередом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику интересное предложение – младший сын Вити готовится поступать в престижную школу «Сириус» в Сочи. Перед Витей встаёт выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына. Главную роль в новых эпизодах вновь сыграл Михаил Пореченков («Хоккейные папы»).
В шестой сезон войдёт 16 серий — они будут транслироваться с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Финальный эпизод выйдет 26 ноября.
Расписание выхода шестого сезона сериала «Полярный»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 ноября
|2-я серия
|16 ноября
|3-я серия
|17 ноября
|4-я серия
|17 ноября
|5-я серия
|18 ноября
|6-я серия
|18 ноября
|7-я серия
|19 ноября
|8-я серия
|19 ноября
|9-я серия
|23 ноября
|10-я серия
|23 ноября
|11-я серия
|24 ноября
|12-я серия
|24 ноября
|13-я серия
|25 ноября
|14-я серия
|25 ноября
|15-я серия
|26 ноября
|16-я серия
|26 ноября
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