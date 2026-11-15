16 ноября стартует шестой сезон сериала «Полярный». Продолжение расскажет про то, как парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость — туристический поток растёт, а жизнь героев идёт своим чередом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику интересное предложение – младший сын Вити готовится поступать в престижную школу «Сириус» в Сочи. Перед Витей встаёт выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына. Главную роль в новых эпизодах вновь сыграл Михаил Пореченков («Хоккейные папы»).

В шестой сезон войдёт 16 серий — они будут транслироваться с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Финальный эпизод выйдет 26 ноября.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Полярный»