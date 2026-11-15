15 ноября сборы фильма «Битва моторов» превысили 1,2 млрд рублей. Такого результата проект добился на шестую неделю с момента выхода в прокат — премьера состоялась 8 октября. Лента занимает четвёртую строчку в российских чартах, уступая картинам «Чудо-Юдо», «Приключения пингвинёнка» и «Рождение империи».

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«Битва моторов» повествует об Андрее Нагеле — энтузиасте и первопроходце отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Анора») и Иван Янковский («Слово пацана»). Режиссёром выступил Илья Маланин — постановщик драмы «Ненормальный». Ранее «Битва моторов» стала 10-м фильмом 2026 года, который собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.