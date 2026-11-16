Пиковый онлайн Worlds 2026 по LoL упал на 41% и стал худшим с 2020 года

Гранд-финал чемпионата мира Worlds 2026 по League of Legends между китайской Bilibili Gaming и южнокорейской Gen.G Esports собрал на пике 3 956 700 одновременных зрителей. По данным аналитического сервиса Esports Charts, этот показатель стал самым низким для турниров серии за последние шесть лет.

По сравнению с прошлым годом пиковая аудитория ивента сократилась примерно на 41% — в 2025 году за решающим матчем следили 6 752 585 человек, а абсолютный рекорд дисциплины остаётся за Worlds 2024 (6 941 610 зрителей). Меньше зрителей на пике чемпионат мира по LoL собирал только в 2020 году, когда трансляции смотрели 3 831 534 человека. Статистика приведена без учёта китайских стриминговых платформ.

Пиковый онлайн последних чемпионатов мира по League of Legends:

Worlds 2020: 3 831 534 зрителя;

Worlds 2021: 4 018 728 зрителей;

Worlds 2022: 5 147 701 зритель;

Worlds 2023: 6 402 760 зрителей;

Worlds 2024: 6 941 610 зрителей;

Worlds 2025: 6 752 585 зрителей;

Worlds 2026: 3 956 700 зрителей.