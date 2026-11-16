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Riot Games раскрыла новые детали масштабного обновления New Dawn для League of Legends

Riot Games раскрыла новые детали масштабного обновления New Dawn для League of Legends
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Разработчики League of Legends из Riot Games поделились новыми подробностями крупного обновления New Dawn, тизер которого показали во время финала Worlds 2026. Информацию озвучили глава студии по разработке LoL Андрей Meddler ван Рун на форуме Reddit и известный инсайдер Spideraxe после общения с авторами игры.

По словам Meddler, New Dawn — это не отдельная игра и не сиквел, а масштабный апдейт текущей League of Legends, создаваемый на базе улучшенного фирменного движка Hextech. Все существующие чемпионы и образы останутся в коллекции игроков, а система рун вместе сохранится в игре, хоть и станет немного проще из-за других геймплейных нововведений.

В свою очередь, Spideraxe уточнил, что в дебютном тизере разработчики показали лишь малую часть грядущих изменений, а многие механики до сих пор активно дорабатываются с учётом предстоящего тестирования и отзывов игроков. Полноценная презентация New Dawn состоится в начале января 2027 года.

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