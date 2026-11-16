Фильм «Рождение империи» возглавил кинопрокат России за уикенд
Фильм «Рождение империи» стал лидером кинопроката за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 153,7 млн рублей. На втором месте расположилась «Битва моторов» со сборами в 67,5 млн рублей.
Действие «Рождения империи» разворачивается с 1698 по 1709 год. Картина рассказывает о периоде жизни императора Петра I после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю.
Главные роли в «Рождении империи» сыграли Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов»), Алексей Гуськов («Золотое дно») и другие актёры.
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