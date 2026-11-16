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Вышел первый постер второго сезона мультсериала «Аватар: Семь убежищ»

Вышел первый постер второго сезона мультсериала «Аватар: Семь убежищ»
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Второй сезон мультсериала «Аватар: Семь убежищ» обзавёлся дебютным постером.

Первый постер продолжения мультсериала «Аватар: Семь убежищ»

Фото: Paramount+

Во втором сезоне Пави продолжает свой путь к чакре на Плавучих островах и узнает больше о том, что случилось с Коррой. Тем временем Ниша находит важную информацию о таинственной духовной энергии, которую Пави высвободила из Эллоры». Девушки оказываются в Нью-Ба Синг Се со всеми своими нерешёнными проблемами.

Шоу уже продлили на третий и четвертый сезоны. Третий тоже должен стартовать до конца 2027-го, обещают авторы. Второй сезон стартует с точной датой — 21 мая 2027 года.

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