Студия Nickelodeon Animation представила трейлер «Гарфилда» — нового мультсериала про знаменитого рыжего кота. Проект стартует 11 декабря в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Будущий мультсериал расскажет о новых приключениях Гарфилда, который переезжает в большой город вместе со своим хозяином Джоном. Несмотря на новое место проживания, рыжий кот не станет изменять своим привычкам: он продолжит издеваться над людьми и сохранит любовь к лазанье.

Это уже очередная адаптация комиксов о прожорливом рыжем коте в Голливуде. Недавно про персонажа выпустили полнометражный мультфильм, где главного героя озвучил Крис Пратт («Стражи Галактики»).