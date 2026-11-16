Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал дату релиза второго сезона сериала «Задача трёх тел». Фантастическая картина вернётся 14 января — в этот день должны выйти все эпизоды продолжения. Авторы также представили первый постер второго сезона, трейлер появится 17 ноября.

Фото: Netflix

«Задача трёх тел» снята по романам писателя-фантаста Лю Цысиня и рассказывает о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества. Премьера первого сезона состоялась весной 2024 года — шоу получило в основном положительные отзывы зрителей.

Сценаристами и продюсерами сериала выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Главные роли в шоу исполняют Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем и Джон Брэдли («Игра престолов»).