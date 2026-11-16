Riot Games представила новую рейтинговую систему «Гонка за рангами», с которой в январе 2027 года стартует новый соревновательный сезон в League of Legends.

Согласно новым правилам, в январе видимый ранг абсолютно всех пользователей сбросится до «Железа IV», вне зависимости от прошлых достижений. При этом скрытый рейтинг подбора матчей останется прежним, поэтому качество игр не пострадает — обладатели высоких рангов продолжат встречаться с равными по силе соперниками. Чтобы игроки быстрее вернулись на свои позиции, разработчики значительно увеличат прирост очков рейтинга (LP) за победы.

Кроме того, за участие в рейтинговых матчах пользователи начнут зарабатывать специальную валюту — «Вечные жетоны». Их можно будет обменять на «Вечные победоносные образы» — обновлённые вариации наградных скинов прошлых лет. Разблокировать косметические предметы разрешат сразу после накопления нужного количества жетонов, не дожидаясь окончания года.