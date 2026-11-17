Появился новый постер романтического триллера М. Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом
В Сети появился новый постер романтического триллера «Останься» М. Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом в одной из главных ролей.
Архитектор Тейт Донован после смерти сестры и лечения в психиатрической клинике пытается начать жизнь с чистого листа и переезжает на Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для друга. Там он знакомится с загадочной девушкой Рен. Отношения с ней постепенно выводят героя из изоляции, но одновременно втягивают в опасную тайну, связанную с прибрежным городом.
Новый постер фильма «Останься»
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
Зарубежный прокат ленты стартует 5 февраля 2027 года. Вместе с Джилленхолом в ленте сыграла Фиби Дайневор.
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