В Сети появился новый постер романтического триллера «Останься» М. Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом в одной из главных ролей.

Архитектор Тейт Донован после смерти сестры и лечения в психиатрической клинике пытается начать жизнь с чистого листа и переезжает на Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для друга. Там он знакомится с загадочной девушкой Рен. Отношения с ней постепенно выводят героя из изоляции, но одновременно втягивают в опасную тайну, связанную с прибрежным городом.

Новый постер фильма «Останься»

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Зарубежный прокат ленты стартует 5 февраля 2027 года. Вместе с Джилленхолом в ленте сыграла Фиби Дайневор.