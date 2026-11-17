«Мстители: Секретные войны» и «Мстители: Cудный день» будут непохожи друг на друга

Глава киновселенной Marvel и Джо Руссо в интервью рассказали, чем отличаются друг от друга фильмы «Мстители: Секретные войны» и «Мстители: Судный день».

По словам топ-менеджера и режиссёра, это две абсолютно разные картины, которые выйдут с разными историями и даже под разными жанрами. Что конкретно под этим имели в виду Руссо и Файги, непонятно.

«Судный день» расскажет, как Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы победить Доктора Дума. Последнего, к слову, сыграл Роберт Дауни-младший. А в «Секретных войнах» Дум построит собственную планету, в которой будет править долгие годы.