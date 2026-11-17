Второй сезон «Могучей девятки», спин-оффа «Легенды о Vox Machina», стартует 24 марта

Продолжение «Могучей девятки», спин-оффа «ЛегендЫ о Vox Machina», начнёт выходить 24 марта. Шоу продлили на второй сезон из-за успешного первого.

«Могучая девятка» выступила адаптацией второй кампании веб-шоу Critical Role. Действие Mighty Nein также будет происходить в Экзандрии, но уже на другом континенте под названием Уайлдмаунт. Действие разворачивается в мире Экзандрия. В центре сюжета — разношёрстная компания изгоев, преступников и маргиналов, которые объединяются, чтобы остановить древнюю угрозу.

К работе над спин-оффом вернулись Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригел, Талесин Джаффе, Трэвис Уиллингэм, Эшли Джонсон, Лора Бэйли — они озвучат новых персонажей.