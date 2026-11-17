В расширенной версии фильма «Человек-паук: Новый день» есть новые сцены и другие сюрпризы

Фильм «Человек-паук: Новый день», как ранее сообщали СМИ, действительно выпустят в повторный прокат. Это будет расширенная версия, в которую включат в том числе новые сцены и парочку других сюрпризов. О чём конкретно речь, пока неизвестно.

События ленты разворачиваются после «Нет пути домой». Одинокий Питер Паркер борется с преступностью, но периодически вспоминает о своих друзьях, которые забыли, что именно он — Человек-паук. Однажды герой сталкивается с ранее невиданной опасностью, которая угрожает всему Нью-Йорку. Питер заручается помощью Брюса Бэннера и Карателя.

Лента, к слову, уже доступна в онлайне.