«Было приятно, что меня не забыли». Иэн Маккеллен — о возвращении к роли Магнето

Иэн Маккеллен вернулся к роли Магнето для фильма «Мстители: Судный день». В картине старая гвардия мутантов вернулась, чтобы дать отпор Доктору Думу и защитить свой мир от уничтожения.

По словам актёра, ему было приятно узнать, что о нём не забыли. По крайней мере, фанаты каждый день просят Иэна при встрече в жизни рассказать что-то о Людях Икс.

Было очень приятно узнать, что меня не забыли. Конечно, я знаю, что Магнето не забыли, потому что, по крайней мере, раз в день кто-то подходит ко мне и хочет поговорить о Людях Икс.

Премьера ленты «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря. В этот же день стартует прокат «Дюны 3».