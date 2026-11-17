Энтони Руссо, один из режиссёров фильма «Мстители: Судный день», объяснил, чем Танос и Доктор Дум отличаются друг от друга.

По словам постановщика, титан верил, что служит высшему благу и поступает правильно, когда решает сократить жизнь во вселенной наполовину, устроив геноцид. Дум же движим своим эго, и эта мотивация ощущается совсем иначе.

Премьера фильма «Судный день» состоится 19 декабря. В ленте Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы остановить Доктора Дума, который угрожает целостности вселенных и хочет уничтожить миры для достижения собственной определённой цели.