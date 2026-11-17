В недавнем интервью Карри Баркер, снявший «Обсессию», рассказал, что карьера Инди Наварретти заметно взлетела после выхода картины.

По словам Баркера, он рад, что смог стать одним из людей, которые поддержали Инди и помогли ей в выборе своего пути. Да и к тому же Баркеру понравилось работать с Наварретти над лентой.

Я счастлив быть частью поддержки других людей.

«Обсессия» вышла в этом году и стала одним из главных хитов. Хоть это и хоррор, благодаря сарафанному радио и игре Инди Наварретти лента получилась запоминающейся и по-настоящему жуткой. Сама Инди в будущем сыграет Роуг, одного из мутантов в новых «Людях Икс».