Журналист Мэттью Беллони из Puck рассказал, что Джош О’Коннор был одним из главных кандидатов на роль нового Джеймса Бонда. Актёр, правда, сам отказался играть агента 007, но шансы у него были большие.
О'Коннор удачно прошёл прослушивание, которое оценил режиссёр Дени Вильнёв. Изначально актёр вообще отказался от участия, но потом всё же решил попробовать себя в образе Бонда.
В итоге Джош вышел из гонки за роль и она досталась Роберту Паттинсону. Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» стал новым агентом 007, который знаменует собой следующую эпоху бондианы. С Паттинсоном подписали контракт пока что на три фильма.