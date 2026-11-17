Джош О’Коннор был одним из кандидатов на роль Джеймса Бонда, но сам отказался играть его

Журналист Мэттью Беллони из Puck рассказал, что Джош О’Коннор был одним из главных кандидатов на роль нового Джеймса Бонда. Актёр, правда, сам отказался играть агента 007, но шансы у него были большие.

О'Коннор удачно прошёл прослушивание, которое оценил режиссёр Дени Вильнёв. Изначально актёр вообще отказался от участия, но потом всё же решил попробовать себя в образе Бонда.

В итоге Джош вышел из гонки за роль и она досталась Роберту Паттинсону. Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» стал новым агентом 007, который знаменует собой следующую эпоху бондианы. С Паттинсоном подписали контракт пока что на три фильма.