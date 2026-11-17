Брэд Питт рассказал, что съёмки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся в конце 2027 года. А ещё актёр подчеркнул, что уже прочитал сценарий ленты.

Работа над картиной ведётся, но, судя по срокам начала съёмок, предстоит ещё много всего сделать. Ранее студия Warner Bros. одобрила бюджет будущей картины. Её детали сюжета держатся в секрете.

Изначально проект должен был снять Эдвард Бергер, но позже режиссёром утвердили Дэвида Литча, известного по фильмам «Быстрее пули» и «Каскадёры».

В ленте должны сняться Брэд Питт, МэттДэймон, Джордж Клуни, Джулия Робертс и Энди Гарсиа. Информации об участии других актёров пока что нет.