17 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Одиссея». Эпос Кристофера Нолана уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, эпический блокбастер добрался до стримингов спустя почти четыре месяца после выхода в прокат. За этот срок картина собрала $ 1,8 млрд, установив сразу несколько рекордов: самый кассовый фильм с рейтингом «18+», самый кассовый фильм Universal Pictures и самый кассовый фильм в карьере Кристофера Нолана.

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Лента рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Картина стала первой, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в картине сыграли Мэтт Деймон («Оппенгеймер»), Том Холланд («Человек-паук»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Роберт Паттинсон («Довод») и другие знаменитые актёры.