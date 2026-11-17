На The Game Awards 2026 началось голосование за лучшие игры года
17 ноября организаторы The Game Awards 2026 начали голосование на лучшие игры 2026 года. В этот раз поучаствовать в нём могут сами игроки — им доступно множество игр на выбор в 30 номинациях.
Победителей в номинациях определят в основном критики — их голоса учитываются в первую очередь при подсчёте голосов. Однако если у игр будут близкие результаты, то в этом случае решит уже выбор пользователей.
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По традиции голосование в главной номинации «Игра года» состоится в три этапа: дебютное пройдёт до 2 декабря, после чего список уменьшится до 30 номинантов. Затем игроки выберут 10 лучших проектов до 4 декабря, после чего останется лишь пять номинантов — нужно будет выбрать победителя. Проголосовать за кандидатов можно на официальном сайте TGA 2026 по ссылке.
Все номинации на TGA 2026
Фото: The Game Awards
Церемония награждения The Game Awards 2026 пройдёт ночью 11 декабря в Лос-Анджелесе.
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