Сеть фастфудов McDonald’s выпустила новогоднюю рекламу своих продуктов в стиле фильма «Один дома». В небольшом ролике авторы представили своеобразное продолжение культовой комедии, к главной роли вернулся 46-летний Маколей Калкин.

Видео доступно на YouTube-канале McDonald’s. Права на видео принадлежат McDonald’s.

По сюжету уже взрослый Кевин Маккаллистер прибывает в закрытый «Макдоналдс» во время снежной пурги и оказывается совершенно один во всём ресторане. Герой тут же пользуется представленными преимуществами и обслуживает сам себя, заказывая картофель фри, мороженое МакФлури и свой фирменный бургер Биг Маккалистер.

Ролик приурочили к выходу специального комбо с фирменным названием «Один дома» в заведениях США. В него входят Биг Мак, картошка фри, наггетсы, напиток и стильные носки в духе дилогии с Маколеем Калкиным. В McDonald’s отмечают, что покупка сета «точно не приведёт к исчезновению семьи покупателя».