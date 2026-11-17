Компания Valve анонсировала возвращение культовой карты Cobblestone в Counter-Strike 2, показав в соцсетях небольшой ролик.

Судя по кадрам, локация получит снежное оформление, однако о правках в геометрии уровней и возвращении в соревновательный маппул разработчики пока не сообщили.

Ожидается, что обновление с картой выйдет в ближайшее время — подобные посты на странице CS 2 в соцсетях обычно публикуются непосредственно перед релизом патча.

Карта входила в турнирный маппул с 2014 по апрель 2018 года, после чего уступила место Dust2 и впоследствии была полностью удалена из соревновательного поиска. Последним мэйджором, на котором команды играли на Cobblestone, стал ELEAGUE Major Boston 2018.