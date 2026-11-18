Онлайн-кинотеатры Premier и Start объявили о старте производства третьего сезона «Олдскул». Съёмки продолжения школьного сериала займут несколько месяцев, а премьера состоится следующей осенью — в том числе на телеканале ТНТ.

В третьем сезоне учительница Мария Павловна переезжает к дочери Наталье и внучке Насте. Однако совместная жизнь трёх поколений быстро превращается в череду постоянных конфликтов. Тем временем в школе «Фаворит» появляется новый учитель литературы Тугаринов — он предлагает Насте альтернативный подход к учёбе, что не устраивает её строгую бабушку.

К главным ролям в третьем сезоне «Олдскула» вернулись Мария Аронова, Надежда Жарычева, Таисья Калинина и другие актёры. Режиссёром проекта вновь выступит Александр Жигалкин.