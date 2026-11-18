Американский режиссёр Роберт Эггерс поделился новыми деталями хоррора «Оборотень» («Вервульф» в странах СНГ) — своей новой работы. Постановщик «Носферату» и «Маяка» заявил, что хотел снять самый страшный фильм ужасов в истории.

Эггерс считает, что у него получился как минимум самый мрачный фильм в его карьере — от написания некоторых сцен ему даже становилось плохо.

Я подумал: «Дай-ка попробую написать самый страшный фильм ужасов, на какой только способен». «Оборотень» — это, безусловно, самая мрачная моя работа. Даже период написания сценария был, мягко говоря, неприятным. Порой мне становилось физически плохо, пока я работал над этим фильмом, но именно таким он и должен был быть. Вы поймёте, о чём говорю, когда посмотрите фильм.

Действие «Оборотня» развернётся в Британии XIII века. По сюжету загадочное существо нападает на жителей сразу нескольких деревень и держит их в страхе. Пока количество смертей растёт, суеверия и мифы становятся всё более реальными. Главным героем выступит фермер, который страдает от страшного проклятия и хочет найти спасение через любовь.

«Оборотень» выйдет в мировых кинотеатрах 25 декабря. Главные роли в ленте сыграли Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Уиллем Дефо («Маяк») и Лили-Роуз Депп («Король Англии»).